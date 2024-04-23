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Моуринью: в «Манчестер Юнайтед» у меня не было такого уровня доверия, как у Тен Хага

Моуринью: в «Манчестер Юнайтед» у меня не было такого уровня доверия, как у Тен Хага
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Жозе Моуринью высказался о своём периоде на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«У меня не было такого уровня доверия, как у Тен Хага. Поэтому я ушёл грустным, потому что чувствовал, что нахожусь в начале процесса. В некоторые моменты я чувствовал, что если бы они поверили мне и моему опыту, всё могло бы быть иначе. В клубе есть ещё пара игроков, которых я не хотел видеть пять или шесть лет назад. Я думаю, что они представляют собой то, что я считаю не лучшим вариантом для клуба такого масштаба. Но я там свою работу выполнил. Время всегда говорит правду. Я бы хотел, чтобы «Манчестер Юнайтед» добился успеха», — приводит слова Моуринью The Telegraph.

Напомним, Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

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