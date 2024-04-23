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Радимов: для «Динамо» остаётся только бороться за третье место в РПЛ

Радимов: для «Динамо» остаётся только бороться за третье место в РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о текущей ситуации в «Пари Нижний Новгород» и московском «Динамо» после их очной встречи в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, бело-голубые одержали разгромную победу со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 31'     0:2 Фомин – 44'     0:3 Фернандес – 57'     0:4 Бителло – 66'     1:4 Калинский – 90+1'    

«Нижний» может «забить» так, что скоро окажется в зоне вылета. Думаю, что у «Нижнего» проблемы начались после того, как они проиграли «Балтике», и с удалением Гоцука, который является столпом обороны. Плюс у них травму получил Майга. И получилось, что им как раз эти ключевые футболисты не помогают. Вот отсюда результат. Они, по-моему, за эти три игры пропустили в два раза больше голов, чем за все предыдущие.

«Динамо» немножко выбралось из той печали, которая у них была? Выбрались из чего? Посмотрите, какие задачи. Перед ними была возможность победить в чемпионате, а они в трёх играх с «Ростовом», «Спартаком» и «Уралом» практически лишились шансов на это. Остаётся только бороться за третье место», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Отметим, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка ранее признал, что за чемпионство в нынешнем сезоне москвичи уже вряд ли поборются.

После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место. «Пари Нижний Новгород» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке. Возглавляет турнирную таблице чемпионата санкт-петербургский «Зенит», имеющий в своём активе 50 очков.

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