Хавбек «Спартака» Денисов: надеюсь, мы победим ЦСКА в дерби

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

— В дерби не сыграют Файзуллаев, Дивеев и Роша, насколько это сильно ослабит игру ЦСКА?

— Хороший соперник, это в любом случае дерби. Будут хорошие эмоции. Нас ждёт хорошая игра. Надеюсь, придёт много зрителей и мы победим, — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Напомним, перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» состоится в четверг, 25 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра раздастся в 20:30 мск. Отметим, что в матче 25-го тура РПЛ красно-белые одержали убедительную победу над «Ростовом» (5:1). По состоянию на сегодняшний день «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России.