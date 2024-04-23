Булыкин: если «Сочи» продолжит так играть, то может выбраться из подвала таблицы РПЛ

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о претендентах на вылет из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. По его мнению, «Сочи», занимающий последнее место, ещё имеет шансы исправить ситуацию.

«Пока очевидный претендент на вылет из РПЛ — «Сочи». Но если они продолжат так играть и обыгрывать такие команды как «Спартак», то могут выбраться из подвала турнирной таблицы. Внизу таблицы очень плотно и непредсказуемо.

Не стал бы даже говорить, у кого больше шансов. Все команды из подвала могут вылететь напрямую или сыграть в стыковых матчах. Причём даже те команды, которые не в зоне стыковых матчей. Там будет очень жаркая борьба», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.