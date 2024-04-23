Экс-президент РФС Колосков раскритиковал идею расширения РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал идею расширения Российской Премьер-Лиги. Ранее известный комментатор Геннадий Орлов выступил с предложением увеличить число клубов в чемпионате России, чтобы спасти от вылета футбольный клуб «Сочи».

«Расширение РПЛ однозначно никак не повлияет на развитие футбола. Если бы это было так, то уже играли бы 25 команд. Здесь многое зависит от качества команд и игроков. А у нас иногда в 16 командах не хватает качественных футболистов. Посмотрите, что делается в командах из низов — это сплошной дворовый футбол пошёл: ни остановить, ни отдать, ни пробить, ни открыться, ни подкатиться. Чёрт-те что! Какие тут 18 команд могут быть? Для чего? Я не вижу в этом смысла», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.