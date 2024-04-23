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Радимов: между Слишковичем и Каррерой есть параллели, но «Спартак» не рискнёт его оставить

Радимов: между Слишковичем и Каррерой есть параллели, но «Спартак» не рискнёт его оставить
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о будущем исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича в московском клубе. Радимов сравнил боснийца с экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой, который привёл «Спартак» к чемпионству в РПЛ.

«С одной стороны, да, можно провести параллели между ситуацией, когда после Аленичева назначили Карреру – и он выиграл чемпионат, и нынешней, когда у руля после Абаскаля остался Слишкович. С другой стороны, я не думаю, что «Спартак» рискнёт и поставит Слишковича на долгое время. Потому что только что это было уже, Слишкович нигде раньше не работал. А просто давать опыт человеку..? Получится или нет, никто не понимает», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Предыдущим главным тренером команды был Гильермо Абаскаль. Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ.

Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля.

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