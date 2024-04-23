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Экс-гендиректор «Уфы» и «Спартака» Газизов выступил за расширение РПЛ до 18 команд

Экс-гендиректор «Уфы» и «Спартака» Газизов выступил за расширение РПЛ до 18 команд
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Бывший генеральный директор «Уфы» и московского «Спартака» Шамиль Газизов поддержал идею расширения РПЛ до 18 команд. Ранее известный комментатор Геннадий Орлов выступил с предложением увеличить число клубов в чемпионате России, чтобы спасти от вылета футбольный клуб «Сочи».

— Я всегда был приверженцем расширения РПЛ до 18 команд. При этом независимо от наличия российских клубов в еврокубках. Моя позиция здесь неизменна. Считаю, что для такой большой страны 18 команд — приемлемый вариант.

— Противники расширения скажут, что ещё больше просядем в качестве футбола.
— Противники пусть футбол посмотрят. Нам же надо как-то двигаться вперёд. Мне кажется, это правильная идея. Она уже давно витает. Я уже восемь лет об этом говорю, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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