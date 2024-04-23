Радимов: насколько я знаю, у спортдира «Спартака» Амарала в списке нет российских тренеров

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на новости о возможном назначении наставника «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана на пост главного тренера «Спартака».

«Юрану надо думать не о том, как перейти в «Спартак», а о том, как сохранить «Нижнему» прописку в РПЛ. Но вообще Юран может попасть в сферу интересов «Спартака». У него есть спартаковское прошлое, он знает российский чемпионат. Хотя, насколько я знаю, у спортивного директора «Спартака» Амарала в списке россиян нет.

Мне хочется, чтобы «Спартак» был сильным, с сильным тренером для нашего чемпионата. Это будет интересно. Но не надо сюда привозить условного Абаскаля, который получил здесь опыт, заработал денег, побегал по бровке и сейчас поедет искать работу во втором дивизионе Испании», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Предыдущим главным тренером команды был Гильермо Абаскаль. Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ.

Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович, ранее работавший в штабе испанца.