Видео: сумасшествие на улицах Милана — фанаты «Интера» празднуют чемпионство

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как фанаты «Интера» празднуют чемпионство своей команды на улицах Милана. Накануне «нерадзурри» обыграли «Милан» и досрочно завоевали золотые медали нынешнего розыгрыша Серии А.

Фанаты «Интера» празднуют чемпионство на улицах Милана. Видео:

Напомним, 22 апреля состоялся центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречались «Милан» и «Интер». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. В качестве главного арбитра матча выступил Андреа Коломбо. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1. Благодаря этой победе «Интер» досрочно стал чемпионом Италии сезона-2023/2024.