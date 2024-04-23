Радимов: после игры с «Ахматом» я уверен, что ЦСКА вообще не попадёт в медали

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о прошедшем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ахматом». Напомним, армейцы заканчивали игру вдевятером и уступили со счётом 1:2.

«Мне кажется, у ЦСКА была какая-то недооценка «Ахмата». После того как «Ахмат» всем подряд проиграл, сменил тренера, после 1:7 на своём поле… И вот «Ахмат» приезжает к ЦСКА, который сейчас был вроде как на коне. Я думаю, что просто какая-то недооценка была. Иначе объяснить фол Роши я просто не могу. Как можно наступить на ногу человеку, который не в опасной зоне, ничего не делает, просто убирает мяч, даже не финтом, а просто убирает? Какая-то глупость. Дивеев – это несчастный случай. Там же видно на повторе, что он даже не смотрел в эту сторону.

До этого тура я был уверен, что третье место займёт ЦСКА. А теперь я, наоборот, уверен, что ЦСКА вообще не попадёт в медали», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Игра между ЦСКА и «Ахматом» состоялась в минувшую субботу, 20 апреля, в Москве. Грозненцы одержали победу со счётом 2:1 благодаря голам Бернарда Бериши и Мохамеда Конате. Игорь Дивеев и Виллиан Роша были удалены по ходу этой игры.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на шестом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 15-й строчке.