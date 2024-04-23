Почему не Черчесов и перстень Акинфеева. Премьер-лига несправедливости #65

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и Глеб Чернявский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
Слишкович — новый Каррера? Почему Карпин идеальный тренер для «Спартака»? Тороп должен стать преемником Акинфеева, а в «Локомотиве» творится непонятно что. Всё это и многое другое — в новом выпуске.
Аудиоверсия выпуска:
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Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
1:15 — Слишкович — новый Каррера?
6:20 — Есть ли заслуга Слишковича в победе над «Ростовом»?
10:10 — Глеб подводит итог работы Абаскаля
13:15 — Что будет, если не будет «Спартака»?
16:15 — Почему Глеб против Черчесова в «Спартаке» и за Карпина?
25:40 — ЦСКА смачно облажался в игре с «Ахматом»
28:50 — Тороп — преемник Акинфеева?
33:40 — В чём проблемы ЦСКА?
38:55 — Как же надоел «Зенит»!
45:20 — Галактионов не верит в себя?
50:00 — По классике обсуждаем зону вылета