Личка рассказал, что нужно «Динамо», чтобы бороться за титул в следующем сезоне

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, что нужно сделать бело-голубым, чтобы составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Для начала нам надо сохранить наших ведущих футболистов. Потому что уже зимой приходили предложения на наших лидеров. Уверен, что летом их будет ещё больше. А если кто‑то всё‑таки уйдет, то надо будет искать равноценную замену. Это будет сложно сделать. Поэтому о следующем сезоне рассуждать еще слишком рано, до него очень далеко», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда Марцела Лички набрала 41 очко по результатам 24 игр. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Оренбургом» на выезде. Игра состоится 24 апреля и начнётся в 16:00 по московскому времени.