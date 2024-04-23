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«Рубин» обратился в ЭСК по итогам матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом»

«Рубин» обратился в ЭСК по итогам матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом»
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«Рубин» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию РФС по эпизоду с красной карточкой защитника команды Рустама Ашурматова в матче 25‑го тура РПЛ с «Локомотивом». На 78-й минуте игрок «Рубина» был удалён с поля за лишение возможности забить гол. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Рубином» состоялся 20 апреля. Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Матч завершился со счётом 1:1. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Рубина» Валентин Вада. На 43-й минуте счёт сравнял полузащитник гостей Дмитрий Баринов.

После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Вада – 21'     1:1 Баринов – 43'    
Удаления: Ашурматов – 76' / нет
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