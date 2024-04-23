Радимов: «Спартак» явный фаворит в дерби с ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Игра пройдёт 25 апреля.

«Судя по составам, которые будут, и по тому, как все провели последние матчи, я думаю, что явный фаворит здесь «Спартак». Красно-белым то, что сделал Слишкович, пришлось по душе. И если они продолжат играть в атакующий футбол, почему нет? Игроки-то есть.

Да и давно было понятно, что Абаскаль мешает команде. Я не могу понять, почему этого никто не видел раньше. Надо было сделать это давно. Зачем надо было давать целую предсезонку человеку, который не хочет и не может? Я не могу понять… Показательно, как за неделю исправились», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Предыдущим главным тренером команды был Гильермо Абаскаль. Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ.

Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович, ранее работавший в штабе испанца.