«От комфорта надо уходить». Глушаков посоветовал молодым футболистам уезжать за границу

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака», подмосковных «Химок», а ныне футболист армянского «Урарту» Денис Глушаков посоветовал молодым российским футболистам уезжать в зарубежные чемпионаты.

«Некоторые футболисты просто сидят, если есть ромбик. К примеру, не играя, сидят в «Спартаке». И выходят на улицу и говорят, слушайте, я игрок «Спартака», я в «Спартаке» играю, хотя он там числится, не играет. И что сидеть, когда можно в Армению поехать или в другие какие-то страны? Ну ты же молодой, ты растёшь, ты же хочешь расти и играть. Я думаю, надо ехать в любом случае прогрессировать и играть куда-то. Даже в Армению, везде, да пофиг, куда ехать, просто играть надо. А сидеть у моря, ждать погоды… Ну, блин, время-то идёт, часики-то тикают.

Я не наигрался, а они вообще не играли тогда, получается. И мне кажется, какие-то себе новые вызовы в жизни надо делать всегда игрокам, чтобы прогрессировать и дальше расти. Только так. От комфортных условий надо уходить», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала Nobel.