Радимов: на матч со «Спартаком» ЦСКА подтянет всю молодёжь и Набабкина

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением о составе ЦСКА в предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра пройдёт 25 апреля. Напомним, из-за дисквалификаций встречу с красно-белыми пропустят защитники Игорь Дивеев и Виллиан Роша, а также вингер Аббосбек Файзуллаев.

«Я с трудом представляю, как ЦСКА может выбраться из этого. Ну, есть Кисляк, Глебов, Рядно, Лукин… Молодёжь всю будут подтягивать? А у них есть другие варианты? Нет. И Набабкин железно выйдет в стартовом составе. Но лучше пускай он сыграет 90 минут, чем Роша на 18-й уйдёт, правильно?» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на шестом месте в турнирной таблице. «Спартак» с 38 очками — четвёртый.