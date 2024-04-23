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Радимов: на матч со «Спартаком» ЦСКА подтянет всю молодёжь и Набабкина

Радимов: на матч со «Спартаком» ЦСКА подтянет всю молодёжь и Набабкина
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением о составе ЦСКА в предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра пройдёт 25 апреля. Напомним, из-за дисквалификаций встречу с красно-белыми пропустят защитники Игорь Дивеев и Виллиан Роша, а также вингер Аббосбек Файзуллаев.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я с трудом представляю, как ЦСКА может выбраться из этого. Ну, есть Кисляк, Глебов, Рядно, Лукин… Молодёжь всю будут подтягивать? А у них есть другие варианты? Нет. И Набабкин железно выйдет в стартовом составе. Но лучше пускай он сыграет 90 минут, чем Роша на 18-й уйдёт, правильно?» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на шестом месте в турнирной таблице. «Спартак» с 38 очками — четвёртый.

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