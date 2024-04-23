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Глушаков: Промес когда выпивает, у него кукуха едет, он становится очень агрессивным

Глушаков: Промес когда выпивает, у него кукуха едет, он становится очень агрессивным
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Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака», подмосковных «Химок», а ныне футболист армянского «Урарту» Денис Глушаков рассказал, как себя ведёт в состоянии алкогольного опьянения нападающий красно-белых Квинси Промес.

— Ты допускаешь в своей голове, человек, который знает Квинси довольно давно, что Квинси Промес просто такой гангстер?
— Я знаю, что он, когда выпивает, у него кукуха едет. Он бесстрашным становится. Когда выпивает, он становится агрессивным очень. И неоднократно мы там пересекались и летали в самолётах. И всегда он говорит: «Брат, всегда следи за мной, я с тобой рядом буду. Я становлюсь агрессивным».

Есть люди, знаешь, когда выпивают или ещё что-то, они начинают танцевать, веселиться, петь, а Квинси становился всегда агрессивным, но никогда там, чтобы там руку поднять там или ещё что-то. Он мог, кстати, там, если его кто-то выведет или ещё что-то, очень агрессивно пойти, но всегда ко мне прислушивался. Знаешь, как старший брат, я, может, у него был, или не знаю, уважение какое-то было, мы там всегда обнимались и целовались, и я его всегда буду поддерживать. Даже если там, не дай бог, его посадят или ещё что-нибудь. Он мой друг, — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала Nobel.

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