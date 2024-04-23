Глушаков: что бы спросил у Путина? Когда всё закончится?

Бывший полузащитник сборной России, «Локомотива», «Спартака», подмосковных «Химок», а ныне футболист армянского «Урарту» Денис Глушаков рассказал, какой вопрос бы задал президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

— Давай так, три лучших депутата-политика России, которые тебе нравятся.

— Ой, ну я не знаю. Я всегда за Россию буду, я русский. Ну а что? Путин, президент.

— Про Путина. Ты сказал в декабре 2021 года, что хотел бы хлопнуть по рюмашке с Путиным и спросить, как ему живётся в России. Вот сейчас что бы ты у него спросил?

— Когда всё закончится?

— И какой ответ ты ждёшь?

— Скоро. Когда? Ну, я думаю, скоро закончится», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала Nobel.

За свою карьеру Глушаков защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата», «Химок», «Пари Нижний Новгород» и костромской «Спартак», выступающий в LEON-Второй лиге. Также Денис играл в Медиалиге и участвовал в других футбольных активностях.