Баженов: игра с ЦСКА — самая принципиальная для меня как для бывшего футболиста «Спартака»

Менеджер московского «Спартака» по футболистам в аренде Никита Баженов высказался в преддверии матча красно-белых с ПФК ЦСКА. По его словам, «Спартаку» не стоит слишком долго радоваться разгромной победе над «Ростовом» (5:1) — нужно провести работу над ошибками, ведь в матче с ЦСКА будет другой формат игры. Баженов отметил, что армейцы вряд ли будут оставлять для «Спартака» свободные зоны, красно-белым придётся взламывать оборону соперника.

«Спартак» с победой, но следующая игра с ЦСКА — самая принципиальная лично для меня как для бывшего футболиста. Немного порадовались, но надо забыть матч с «Ростовом», провести работу над ошибками. Встреча с армейцами, наверное, будет проходить в другом формате. ЦСКА играет немного не так, как «Ростов». У ЦСКА организованная оборона, таких свободных зон, как с «Ростовом», не будет. «Спартаку» придётся взламывать защиту соперника, будет больше позиционных атак», — приводит слова Баженова Metaratings.

Напомним, матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 25 апреля в Москве.