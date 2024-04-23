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Антон Рощин стал первым игроком 2005 года рождения в истории «Спартака»

Антон Рощин стал первым игроком 2005 года рождения в истории «Спартака»
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Футболист «Спартака» Антон Рощин стал первым игроком 2005 года рождения в истории красно-белых, дебютировав в матче 25-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:5). Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

Рощин появился на поле, выйдя на 77-й минуте встречи.

Напомним, в нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. В общей сложности Рощин провёл на поле 1531 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 38 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. В следующем туре красно-белые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 25 апреля.

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