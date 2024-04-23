Антон Рощин стал первым игроком 2005 года рождения в истории «Спартака»

Футболист «Спартака» Антон Рощин стал первым игроком 2005 года рождения в истории красно-белых, дебютировав в матче 25-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:5). Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Рощин появился на поле, выйдя на 77-й минуте встречи.

Напомним, в нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. В общей сложности Рощин провёл на поле 1531 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 38 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. В следующем туре красно-белые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 25 апреля.