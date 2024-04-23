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Игрок «Ростова» Мелёхин: хотелось бы дальше пройти в Кубке и сделать приятное болельщикам

Игрок «Ростова» Мелёхин: хотелось бы дальше пройти в Кубке и сделать приятное болельщикам
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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о матче второго этапа полуфинальной стадии Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой».

«Балтика» — это проходимый соперник для «Ростова»? У нас следующий матч с «Уралом», поэтому сейчас к «Уралу» готовимся. Дальше — посмотрим. Конечно, хотелось бы дальше пройти в Кубке и сделать приятное болельщикам», — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

Игра между «Ростовом» и «Балтикой» в рамках второго этапа полуфинальной стадии Пути регионов Кубка России пройдёт 2 мая. Её начало запланировано на 19:15 мск.

Напомним, после 24 матчей в Российской Премьер-Лиге ростовчане занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. В следующем матче в чемпионате страны южане сыграют с «Уралом». Игра пройдёт 25 апреля и начнётся в 16:00 мск.

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