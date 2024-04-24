«Арсенал» установил собственный статистический рекорд последних 5 лет в матче с «Челси»

Лондонский «Арсенал» 15 раз возвращал себе мяч в чужой трети поля в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (5:0). Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, этот результат стал лучшим для команды Микеля Артеты в матчах чемпионата Англии за всё время под руководством испанского тренера.

Напомним, Микель Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. С канонирами испанец завоевал три трофея: Кубок Англии и дважды Суперкубок Англии.

После 34 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Ливерпуля», который расположился на второй позиции, 74 очка по итогам 33 матчей. «Манчестер Сити» замыкает тройку лидеров, имея в активе 73 очка после 32 игр.

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