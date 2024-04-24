Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг объяснил провокационное празднование Антони в матче с «Ковентри»

Тен Хаг объяснил провокационное празднование Антони в матче с «Ковентри»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал празднование вингера команды Антони после победы в полуфинальном матче Кубка Англии с «Ковентри Сити» (3:3, 2:4 пен.), когда он повернулся лицом к команде соперника и приложил ладони к ушам, адресуя жест их фанатам.

«Его спровоцировали, но он не должен так реагировать. Вы не видели провокации, а только его реакцию. Ему не следовало так делать. Но я также видел, как поступил Магуайр», — приводит слова тен Хага журналист Самуэль Лакхерст в соцсетях.

Напомним, по ходу встречи манкунианцы побеждали со счётом 3:0, однако сопернику удалось сравнять счёт. «Манчестер Юнайтед» одержал победу в послематчевой серии пенальти (4:2).

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая.

Материалы по теме
Снейдер: надеюсь, «Юнайтед» проиграет «Сити» в финале Кубка Англии со счётом 0:5
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android