Тен Хаг объяснил провокационное празднование Антони в матче с «Ковентри»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал празднование вингера команды Антони после победы в полуфинальном матче Кубка Англии с «Ковентри Сити» (3:3, 2:4 пен.), когда он повернулся лицом к команде соперника и приложил ладони к ушам, адресуя жест их фанатам.

«Его спровоцировали, но он не должен так реагировать. Вы не видели провокации, а только его реакцию. Ему не следовало так делать. Но я также видел, как поступил Магуайр», — приводит слова тен Хага журналист Самуэль Лакхерст в соцсетях.

Напомним, по ходу встречи манкунианцы побеждали со счётом 3:0, однако сопернику удалось сравнять счёт. «Манчестер Юнайтед» одержал победу в послематчевой серии пенальти (4:2).

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая.