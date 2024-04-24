«Арсенал» повторил необычное достижение «Блэкберна» в АПЛ 30-летней давности

Лондонский «Арсенал» обыграл дома «Челси» (5:0), «Ливерпуль» (3:1), «Манчестер Сити» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:1) в одном сезоне английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Gracenote в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, ранее в истории АПЛ это удалось лишь «Блэкберн» 30 лет назад. Тогда в сезоне-1993/1994 «Роверс» финишировали вторыми, обыграв за один сезон «Челси» (2:1, 2:0), «Ливерпуль» (1:0, 2:0), «Манчестер Сити» (2:0, 2:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:0, 1:1).

После 34 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Ливерпуля», который расположился на второй позиции, 74 очка по итогам 33 матчей. «Манчестер Сити» замыкает тройку лидеров, имея в активе 73 очка после 32 игр.

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