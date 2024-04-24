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«Арсенал» повторил необычное достижение «Блэкберна» в АПЛ 30-летней давности

«Арсенал» повторил необычное достижение «Блэкберна» в АПЛ 30-летней давности
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Лондонский «Арсенал» обыграл дома «Челси» (5:0), «Ливерпуль» (3:1), «Манчестер Сити» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:1) в одном сезоне английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Gracenote в социальной сети X (ранее Twitter).

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Челси
Лондон
1:0 Троссард – 4'     2:0 Уайт – 52'     3:0 Хаверц – 57'     4:0 Хаверц – 65'     5:0 Уайт – 70'    

По информации источника, ранее в истории АПЛ это удалось лишь «Блэкберн» 30 лет назад. Тогда в сезоне-1993/1994 «Роверс» финишировали вторыми, обыграв за один сезон «Челси» (2:1, 2:0), «Ливерпуль» (1:0, 2:0), «Манчестер Сити» (2:0, 2:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:0, 1:1).

После 34 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Ливерпуля», который расположился на второй позиции, 74 очка по итогам 33 матчей. «Манчестер Сити» замыкает тройку лидеров, имея в активе 73 очка после 32 игр.

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