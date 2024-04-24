Дензел Думфрис прокомментировал ситуацию по продлению контракта с «Интером»

Полузащитник миланского «Интера» Дензел Думфрис высказался о подписании нового контракт а с клубом.

Нынешнее соглашение 28-летнего нидерландца с «нерадзурри» истекает летом 2025 года.

«Мы не работали над этим, потому что были всё ещё в борьбе за Скудетто. Впереди также и чемпионат Европы. Никогда не знаешь, как всё сложится, но разговоры идут хорошо. Однако клуб переживает трудные времена. Я ожидаю, что мы возобновим переговоры в ближайшее время», — приводит слова Думфрис Ziggo Sport Totaal.

Думфрис перешёл в «Интер» из ПСВ в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 14,25 млн. На март 2024 года Transfermarkt оценивает игрока в € 27 млн.

В сезоне-2023/2024 Думфрис сыграл 33 матча, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

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