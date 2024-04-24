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«Арсенал» разгромил «Челси», «Рейнджерс» снова обыграли «Вашингтон». Главное к утру

«Арсенал» разгромил «Челси» в матче 29-го тура чемпионата Англии со счётом 5:0, «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал вторую подряд победу в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3), «Филадельфия Флайерз» подписала новый контракт сроком на два сезона с российским голкипером Иваном Федотовым. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 24 апреля Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 24 апреля