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24 апреля главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты АПЛ

«Арсенал» разгромил «Челси», «Рейнджерс» снова обыграли «Вашингтон». Главное к утру
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«Арсенал» разгромил «Челси» в матче 29-го тура чемпионата Англии со счётом 5:0, «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал вторую подряд победу в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3), «Филадельфия Флайерз» подписала новый контракт сроком на два сезона с российским голкипером Иваном Федотовым. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Арсенал» разгромил «Челси» в матче АПЛ, Хаверц и Уайт оформили по дублю.
  2. «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» во втором матче серии, Панарин и Овечкин — без очков.
  3. Вратарь Иван Федотов подписал новый контракт с «Филадельфией».
  4. «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, победив по сумме двух встреч «Лацио».
  5. Передача Кучерова не помогла «Тампе» обыграть «Флориду» во 2-м матче плей-офф НХЛ.
  6. «Аль-Хиляль» вылетел из азиатской ЛЧ на стадии 1/2 финала.
  7. Тарасенко стал 2-м по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков с менее 100 матчами.
  8. Сборная России не потерпела ни одного поражения в шестой день ЧЕ-2024 по боксу.
  9. «Бавария» провела переговоры о назначении Ральфа Рангника.
  10. «Индиана» обыграла на выезде «Милуоки» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА.
Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 24 апреля
Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 24 апреля
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