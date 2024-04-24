Корнеев назвал фаворита предстоящего дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев назвал фаворита предстоящего московского дерби между ПФК ЦСКА и «Спартаком». По его мнению, больше шансов на победу у красно-белых, так как у армейской команды много кадровых потерь. Напомним, игра перенесённого 21-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в четверг, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Спартак», наверное, будет фаворитом, но я бы не сказал, что совсем явным. У «Спартака» нет таких существенных потерь, как у ЦСКА. «Спартак» может выдать результат, а может и не выдать. Слишкович пока ведёт себя адекватно. Мы видели, что ЦСКА вытаскивал матчи, когда казалось, что некому играть», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».