Бубнов: Слишкович избрал правильную стратегию на матч с «Ростовом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак». Встреча прошла в воскресенье, 21 апреля. «Спартак» на выезде одержал победу с крупным счётом 5:1. В составе красно-белых отличились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дважды), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда. За «Ростов» забил Егор Голенков.

«Слишкович избрал правильную стратегию на матч. Он заставил футболистов активно прессинговать даже на чужой половине поля. Тактика с тремя центральными хорошо сработала с «Зенитом», ничего нового придумывать и. о. главного тренера не пришлось. С ростовчанами в этом плане было играть даже легче.

Владимир также выставил правильный состав, оставив Соболева на скамейке запасных. В таких встречах он выпадает. Угальде, в отличие от Александра, носится по полю и оказывает давление на защиту. Вопросы вызывала только кандидатура Медины, но боснийский специалист остановил выбор на Хесусе. И не прогадал», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 24 матча. «Ростов» располагается на восьмой строчке, заработав 34 очка.