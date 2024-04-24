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Бубнов: Слишкович избрал правильную стратегию на матч с «Ростовом»

Бубнов: Слишкович избрал правильную стратегию на матч с «Ростовом»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак». Встреча прошла в воскресенье, 21 апреля. «Спартак» на выезде одержал победу с крупным счётом 5:1. В составе красно-белых отличились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дважды), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда. За «Ростов» забил Егор Голенков.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Слишкович избрал правильную стратегию на матч. Он заставил футболистов активно прессинговать даже на чужой половине поля. Тактика с тремя центральными хорошо сработала с «Зенитом», ничего нового придумывать и. о. главного тренера не пришлось. С ростовчанами в этом плане было играть даже легче.

Владимир также выставил правильный состав, оставив Соболева на скамейке запасных. В таких встречах он выпадает. Угальде, в отличие от Александра, носится по полю и оказывает давление на защиту. Вопросы вызывала только кандидатура Медины, но боснийский специалист остановил выбор на Хесусе. И не прогадал», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 24 матча. «Ростов» располагается на восьмой строчке, заработав 34 очка.

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