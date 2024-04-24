Габулов: замена Песьякова против «Спартака» — это какое-то детское эмоциональное решение

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов высказался об ошибках голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:5).

«У Песьякова иногда случались ошибки в игре ногами, потому что на него бывает слишком большая нагрузка. Он уверенно действует ногами, но порой технический брак приводит к таким катастрофическим ошибкам. Сложно назвать причины, не находясь внутри команды.

Для меня было совсем непонятно, зачем менять опытного вратаря на 60-й минуте при счёте 1:2. Что это могло изменить? Тут больше идёт посыл футболистам: «Как бы вы ни играли, мы вас всех не уважаем и в любой момент можем поменять». Страшное уже произошло — вы должны думать, как изменить ситуацию возле чужих ворот, а не своих. Все ошибаются. Это какое-то детское эмоциональное решение.

Если это решение было принято, чтобы Медведев вышел и потащил пенальти, то всё равно непонятно, и оно не сработало. Плюсом у вас вышел вратарь и тоже получил трёшку. Может, на следующую игру будете иметь двух неуверенных в себе вратарей. Это очень тонкий момент. Здесь нужно 10 раз отмерить», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Владимиром Габуловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.