Тренер «Ариса» Шпилевский: работа в структуре «Ред Булл» повлияла на моё развитие

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о предпочитаемом стиле игры.

«Я работал в структуре «Ред Булл», это повлияло на развитие как на тренера. Проводил анализы матчей тех специалистов, чей стиль мне нравился. Наверное, это и есть современный стиль футбола. Но нужны футболисты, которые могут играть в такой футбол. Атака, динамика, давление — это всегда у меня присутствовало. С первого дня так было. Я хотел так играть, доминировать, показывать зрелищный футбол», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Шпилевскому 36 лет, «Арис» он возглавляет с 2022-го. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере специалист работал с такими командами, как «Эрцгебирге», «Кайрат», брестское «Динамо». В «РБ Лейпциг» Шпилевский отвечал за воспитание и развитие игроков молодёжной команды. Тем же тренер занимался в немецком «Штутгарте». «Арис» Алексей привёл к победе в чемпионате Кипра в прошлом сезоне.