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Дмитрий Булыкин: «Оренбург» по-любому создаст проблемы «Динамо»

Дмитрий Булыкин: «Оренбург» по-любому создаст проблемы «Динамо»
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Оренбургом».

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург» по-любому создаст проблемы «Динамо». Но «Динамо» должно побеждать, потому что они бьются за медали. Это очень важный для них матч. Если «Динамо» не победит, то у них будет очень тяжёлая ситуация с борьбой за медали. Преследователи получат шанс, а лидеры могут оторваться. Поэтому для «Динамо» эта игра очень важная», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч между «Оренбургом» и «Динамо» состоится сегодня, 24 апреля, и пройдёт на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:00 по московскому времени.

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