«В 18 лет я бегал по сугробам во Второй лиге». Андрей Мостовой — о сравнении с Педро

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о сравнении себя 18-летнего с новичком команды бразильцем Педро Энрике Силвой дос Сантосом.

«В 18 лет я бегал по сугробам во Второй лиге, потом оказался в ФНЛ. Было ничуть не легче, чем сейчас. В таком возрасте очень важно попасть в нужную команду, к нужному тренеру. Это тот период, когда ты начинаешь проявлять себя, выбираешь свою цель, план развития. И необходимы люди, которые будут тебе в этом помогать.

По Педро видно, что у него всё нормально с головой, он смотрит прямо, идёт по правильной дорожке. Если нас сравнивать, да, что-то похожее. Очень много дриблинга — ​иногда нужного, иногда нет. Но у него много что проходит. Пусть обостряет, развивается», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне чемпионата России 26-летний Андрей Мостовой провёл 17 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на счету футболиста шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Мостовой не отметился.