Игрок «Рубина» Йевтич: думал о завершении карьеры, получив травму крестообразных связок

Швейцарский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич признался, что размышлял над завершением профессиональной карьеры футболиста по время реабилитации после перенесённой травмы крестообразных связок колена.

«Да, думал об этом. Бывало так, что ты проводишь хорошие тренировки и появляются позитивные мысли. Но затем ты испытываешь боль… В процессе восстановления приходили мысли: «Почему болит? Смогу ли я терпеть? Почему так долго не проходит?» Но я ждал, тренировался и начинал по новой. Со временем стало получаться всё лучше и лучше», — приводит слова Йевтича Metaratings.

Дарко 31 год, за «Рубин» он выступает с 2020-го. В 2022 году получил травму крестообразной связки и не играл год и девять месяцев — вернулся на поле только 8 апреля 2024 года в матче с «Оренбургом» (0:3). Ранее в своей карьере Йевтич играл за польский «Лех» и швейцарский «Базель». Действующий контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость швейцарского хавбека в € 700 тыс. Футболист также имеет сербское гражданство.