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Муньяин покинет «Атлетик» летом, хавбек отыграл 15 сезонов за басков

Муньяин покинет «Атлетик» летом, хавбек отыграл 15 сезонов за басков
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Полузащитник «Атлетика» Икер Муньяин покинет испанский клуб по завершении нынешнего сезона, сообщает пресс-служба басков.

Отмечается, что 31-летний футболист принял решение об уходе сам. Икер — воспитанник «Атлетика», за первую команду он начал играть в 2009 году. Вместе с басками Муньяин выиграл Кубок Испании и два раза становился обладателем Суперкубка страны. Действующий контракт полузащитника с «Атлетиком» истекает как раз этим летом. С 2012 по 2019 год Икер привлекался в сборную Испании.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В нынешнем сезоне Муньяин провёл 22 матча во всех турнирах и забил два гола. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского полузащитника в € 6 млн.

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