Хавбек «Рубина» Йевтич: выучил русский язык без репетитора

Швейцарский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич признался, что сумел выучить русский язык своими силами.

«Я выучил русский язык без репетитора. Наверное, дело в том, что я общительный человек, пытаюсь находить общий язык со всеми. Таким образом легче выучить язык. Я каждый день учусь чему-то новому, узнаю новые слова», — приводит слова Йевтича Metaratings.

Дарко 31 год, за «Рубин» он выступает с 2020-го. В 2022 году получил травму крестообразной связки и не играл год и девять месяцев — вернулся на поле только 8 апреля 2024 года в матче с «Оренбургом» (0:3). Ранее в своей карьере Йевтич играл за польский «Лех» и швейцарский «Базель». Действующий контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость швейцарского хавбека в € 700 тыс. Футболист также имеет сербское гражданство.