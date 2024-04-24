В РПЛ не хотят расширять лигу до 18 команд — источник

В руководстве Российской Премьер-Лиги не намерены расширять число участников чемпионата до 18 команд, информирует «РБК Спорт», ссылаясь на несколько своих источников.

Отмечается, что вариант расширения лиги преимущественно обсуждается на уровне СМИ — никаких официальных запросов в РПЛ по этому поводу не поступало. Также есть информация, что клубы, претендующие на вылет из РПЛ в этом сезоне, обсуждали между собой возможную перспективу расширения лиги с 16 до 18 команд. При этом руководство РПЛ не видит смысла расширяться, так как этот шаг не поспособствует развитию. Напротив, расширение может создать дефицит спонсоров и проблему затрат на поездки.

Ранее в СМИ некоторые эксперты высказались о том, что РПЛ нужно расширить до 18 команд. Геннадий Орлов предлагал такой вариант, чтобы места в лиге сохранили «Сочи» и «Ахмат».