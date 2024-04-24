КДК РФС оштрафовал тренера «Спартака» Слишковича на 20 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла в воскресенье, 21 апреля, и завершилась победой красно-белых с крупным счётом 5:1.

«Слишкович и аналитик «Спартака» Карбахо оштрафованы на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — передаёт слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. За «Спартак» забили Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дважды), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда. В составе «Ростова» отличился Егор Голенков.