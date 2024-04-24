Габулов: Хиддинк раскрыл ментальность футболистов, и Россия увидела совсем другой футбол

Бывший вратарь московского ПФК ЦСКА, «Динамо», махачкалинского «Анжи» и сборной России Владимир Габулов высказался о бывшем главном тренере национальной команды Гусе Хиддинке.

«Это первый иностранец в истории сборной страны. Ментальное состояние сборной России на протяжении последних 15 лет тогда было не очень мощное. С приходом Гуса всё кардинально изменилось, потому что он это осознал и прекрасно оценил футбольные возможности игроков той сборной России. Хиддинк понял, на что нужно сделать акцент. Он сумел раскрыть ментальность каждого футболиста и сборной в целом. Страна увидела совсем другой футбол и совсем другие результаты сборной», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.