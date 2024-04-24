Игрок «Рубина» Йевтич сравнил чемпионаты Греции и России

Швейцарский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич сравнил Российскую Премьер-Лигу с чемпионатом Греции.

«Думаю, лучший уровень всё-таки в России. Чемпионат Греции таков, что там есть всего четыре-пять топовых команд. Остальное – очень средне. В России же больше качественных клубов, которые могут бороться за что-то. В этом плане я бы сказал, что РПЛ лучше», — приводит слова Йевтича Metaratings.

Дарко 31 год, за «Рубин» он выступает с 2020-го. В 2022 году получил травму крестообразной связки и не играл год и девять месяцев — вернулся на поле только 8 апреля 2024 года в матче с «Оренбургом» (0:3). Ранее в своей карьере Йевтич играл за польский «Лех», греческий АЕК и швейцарский «Базель». Действующий контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость швейцарского хавбека в € 700 тыс. Футболист также имеет сербское гражданство.