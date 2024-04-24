Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Йевтич сравнил чемпионаты Греции и России

Игрок «Рубина» Йевтич сравнил чемпионаты Греции и России
Аудио-версия:
Комментарии

Швейцарский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич сравнил Российскую Премьер-Лигу с чемпионатом Греции.

«Думаю, лучший уровень всё-таки в России. Чемпионат Греции таков, что там есть всего четыре-пять топовых команд. Остальное – очень средне. В России же больше качественных клубов, которые могут бороться за что-то. В этом плане я бы сказал, что РПЛ лучше», — приводит слова Йевтича Metaratings.

Дарко 31 год, за «Рубин» он выступает с 2020-го. В 2022 году получил травму крестообразной связки и не играл год и девять месяцев — вернулся на поле только 8 апреля 2024 года в матче с «Оренбургом» (0:3). Ранее в своей карьере Йевтич играл за польский «Лех», греческий АЕК и швейцарский «Базель». Действующий контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость швейцарского хавбека в € 700 тыс. Футболист также имеет сербское гражданство.

Материалы по теме
Игрок «Рубина» Йевтич: желаю Хвиче сделать такую же карьеру, какую сделал Салах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android