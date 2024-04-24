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Габулов: Галицкий как никто другой в российском футболе заслуживает чемпионства

Габулов: Галицкий как никто другой в российском футболе заслуживает чемпионства
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Бывший вратарь московского ПФК ЦСКА, «Динамо», махачкалинского «Анжи» и сборной России Владимир Габулов считает, что президент «Краснодара» Сергей Галицкий заслуживает, чтобы его команда стала чемпионом РПЛ.

«Краснодар» для меня — загадка. Они действительно очень хорошо проводили осеннюю часть. Были матчи, в которых должны были ещё больше выжимать и отрываться от «Зенита», но это не произошло.

Расстраивает, что это происходит. Хотелось бы, чтобы Галицкий выиграл чемпионство. Он как никто другой в российском футболе заслуживает этого, как в своё время заслуживал и достиг больших результатов Гинер. Очень хочется, чтобы Галицкий это сделал, но, видимо, что-то мешает», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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