«Краснодар» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:30 мск

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В текущем сезоне чемпионата России команды встречались в 12-м туре. «Балтика» и «Краснодар» в Калининграде сыграли вничью со счётом 2:2.

Напомним, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 46 очков за 24 матча. «Балтика» располагается на 14-й строчке, заработав 23 очка. На первом месте находится «Зенит» (50).