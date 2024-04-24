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«Оренбург» — «Динамо»: Мансилья отыграл один мяч хозяев на 77-й минуте

«Оренбург» — «Динамо»: Мансилья отыграл один мяч хозяев на 77-й минуте
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В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток арбитра раздался в 16:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 55'     0:2 Нгамалё – 72'     1:2 Мансилья – 77'    

На 54-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин вывел свою команду вперёд. На 72-й минуте Муми Нгамалё удвоил преимущество москвичей. Спустя пять минут Брайан Мансилья отыграл один мяч хозяев.

Напомним, в последний раз команды играли друг с другом 17 апреля. Тогда в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сильнее оказалось «Динамо» (4:2). В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона бело-голубые обыграли оренбуржцев на домашней арене со счётом 2:0.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» занимает 12-е место.

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