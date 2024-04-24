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«Тюмень» и «Черноморец» поделили очки в матче Первой лиги

«Тюмень» и «Черноморец» поделили очки в матче Первой лиги
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Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Матч закончился вничью 1:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 1
Черноморец
Новороссийск
0:1 Зазвонкин – 39'     1:1 Маркелов – 41'    

Счёт на 39-й минуте открыл полузащитник гостей Иван Зазвонкин. Хозяева отыгрались через две минуты: точный удар нанёс нападающий Иван Маркелов.

«Тюмень» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко после 28 матчей. «Черноморец» находится на 14-й строчке, заработав 32 очка. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет махачкалинское «Динамо» (50). В следующем туре, 30 апреля, тюменцы проведут выездную игру с «Родиной». Новороссийцы днём ранее дома примут махачкалинское «Динамо».

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