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Андрей Кобелев прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»

Андрей Кобелев прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу бело-голубых со счётом 2:1 в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом»

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 55'     0:2 Нгамалё – 72'     1:2 Мансилья – 77'    

«Матч получился неоднозначным. В первом тайме «Оренбург» имел преимущество, но качество исполнения не позволило забить мяч. Второй тайм тоже начался с атак «Оренбурга», и были хорошие моменты. Но гол Тюкавина перевернул всю стратегию игры и заставил «Оренбург» бежать вперёд, открывая зоны. «Динамо» хорошо воспользовалось заменами. В частности, вышедший Смолов очень хорошо открывался в зоны и отдал голевой пас. «Динамо» могло выиграть более крупно, но с пропущенным мячом получили более нервную концовку», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На 54-й минуте матча нападающий бело-голубых Константин Тюкавин вывел свою команду вперёд. На 72-й минуте Муми Нгамалё удвоил преимущество москвичей. Спустя пять минут Брайан Мансилья отыграл один мяч хозяев.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Оренбург», в активе которого 26 очков, занимает 12-е место.

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