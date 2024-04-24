Андрей Кобелев прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу бело-голубых со счётом 2:1 в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом»

«Матч получился неоднозначным. В первом тайме «Оренбург» имел преимущество, но качество исполнения не позволило забить мяч. Второй тайм тоже начался с атак «Оренбурга», и были хорошие моменты. Но гол Тюкавина перевернул всю стратегию игры и заставил «Оренбург» бежать вперёд, открывая зоны. «Динамо» хорошо воспользовалось заменами. В частности, вышедший Смолов очень хорошо открывался в зоны и отдал голевой пас. «Динамо» могло выиграть более крупно, но с пропущенным мячом получили более нервную концовку», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На 54-й минуте матча нападающий бело-голубых Константин Тюкавин вывел свою команду вперёд. На 72-й минуте Муми Нгамалё удвоил преимущество москвичей. Спустя пять минут Брайан Мансилья отыграл один мяч хозяев.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Оренбург», в активе которого 26 очков, занимает 12-е место.