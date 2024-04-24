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«Пари НН» — «Локомотив»: Калинский удвоил преимущество хозяев, реализовав второй пенальти

«Пари НН» — «Локомотив»: Калинский удвоил преимущество хозяев, реализовав второй пенальти
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В эти минуты проходит перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра проводится на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток арбитра раздался в 18:15 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35'     2:0 Калинский – 57'     2:1 Сулейманов – 75'    

Оба гола с 11-метровой отметки забил Николай Калинский. Он отличился на 35-й и 57-й минутах.

В последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сильнее оказался «Локомотив», победивший нижегородцев с минимальным счётом.

По состоянию на сегодняшний день железнодорожники располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.

Турнирная таблица РПЛ
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