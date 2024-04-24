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Нефтехимик — Шинник, 1:2; Сокол — Енисей, 0:2: результаты матчей 29-го тура Первой лиги 24 апреля 2024 года

«Нефтехимик» на своём поле уступил «Шиннику» в матче Первой лиги
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Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором нижнекамский «Нефтехимик» на одноимённом стадионе принимал ярославский «Шинник». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Шинник
Ярославль
0:1 Загре – 6'     1:1 Петров – 11'     1:2 Самойлов – 82'    

Счёт на шестой минуте открыл защитник гостей Бен Загре. Спустя пять минут хавбек хозяев Максим Петров восстановил равновесие. Победу ярославцам принёс точный удар Дмитрия Самойлова на 82-й минуте.

«Нефтехимик» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 28 матчей. «Шинник» поднялся на 11-ю строчку, заработав 37 очков.

В другом матче тура саратовский «Сокол» на своём поле встречался с красноярским «Енисеем». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Россия - Мелбет Первая лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Ломакин – 14'     0:2 Тихонов – 32'    

Александр Ломакин на 14-й минуте открыл счёт, а на 22-й Денис Тихонов удвоил преимущество гостей.

«Сокол» с 28 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. Красноярцы после этой победы поднялись на девятую позицию.

«Сокол» с 28 очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. Красноярцы после этой победы поднялись на девятую позицию с 39 очками.

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