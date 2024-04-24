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«Нефтехимик» на своём поле уступил «Шиннику» в матче Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором нижнекамский «Нефтехимик» на одноимённом стадионе принимал ярославский «Шинник». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

Счёт на шестой минуте открыл защитник гостей Бен Загре. Спустя пять минут хавбек хозяев Максим Петров восстановил равновесие. Победу ярославцам принёс точный удар Дмитрия Самойлова на 82-й минуте.

«Нефтехимик» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 28 матчей. «Шинник» поднялся на 11-ю строчку, заработав 37 очков.

В другом матче тура саратовский «Сокол» на своём поле встречался с красноярским «Енисеем». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Александр Ломакин на 14-й минуте открыл счёт, а на 22-й Денис Тихонов удвоил преимущество гостей.

«Сокол» с 28 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. Красноярцы после этой победы поднялись на девятую позицию.

«Сокол» с 28 очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. Красноярцы после этой победы поднялись на девятую позицию с 39 очками.