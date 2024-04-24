Хави и боссы «Барселоны» не пришли к соглашению о продолжении сотрудничества — Романо

После сегодняшних внутренних переговоров Хави и «Барселона» до сих пор не пришли к соглашению о том, продолжат ли они сотрудничество. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта настаивает на том, чтобы оставить Хави. Но у испанца по-прежнему большое желание покинуть клуб в конце сезона. «Барселона» сейчас рассматривает других кандидатов, которые могли бы заменить Хави.

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Действующее трудовое соглашение Хави с каталонской командой рассчитано до лета 2025 года. Однако в январе испанский специалист заявил, что покинет должность главного тренера «Барселоны» после завершения текущего сезона. В последнее время в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Хави может пересмотреть своё решение.