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Роман Шишкин: не имеет значения состояние ЦСКА и «Спартака» перед дерби

Роман Шишкин: не имеет значения состояние ЦСКА и «Спартака» перед дерби
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Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего перенесённого матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми, который состоится завтра, 25 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда говорил и повторяю: неважно, в каком состоянии команды подходят к этому дерби. Мы видим, что сейчас ЦСКА немного колошматит, хотя армейцы, пожалуй, самая организованная и стабильная команда в нашем чемпионате. Но со всеми иногда случается такое, как с ЦСКА в матче с «Ахматом», я имею в виду ситуацию с удалениями. А что касается «Спартака», то, наверное, никто не ожидал такого результат в игре с «Ростовом».

Будет большой матч, и практически невозможно спрогнозировать, с каким результатом он закончится», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА находится на шестой строчке. Подопечные Владимира Федотова заработали 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 50 очков.

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