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Гранат: «Спартак» — фаворит в дерби с ЦСКА. Игрокам есть что доказывать новому тренеру

Гранат: «Спартак» — фаворит в дерби с ЦСКА. Игрокам есть что доказывать новому тренеру
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Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем матче перенесённого 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА, который состоится в четверг, 25 апреля. Встреча начнётся в 20.30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Потери ЦСКА — самый главный фактор, который может повлиять на матч со «Спартаком». Поэтому фаворитом в дерби является «Спартак», учитывая проблемы армейцев. Но это дерби непримиримых соперников, поэтому, несмотря на положение в турнирной таблице и на эмоциональный фон, жду яркой и зрелищной игры.

Как может быть недооценка со стороны игроков «Спартака» на матч с ЦСКА? «Спартак» практически провалил полсезона, и я не уверен, что из-за одного выигранного матча можно взлететь на небо и получить звёздную болезнь. При новом тренере каждому игроку есть что доказывать», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА находится на шестой строчке. Подопечные Владимира Федотова заработали 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 50 очков.

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