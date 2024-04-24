Гранат: «Спартак» — фаворит в дерби с ЦСКА. Игрокам есть что доказывать новому тренеру

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем матче перенесённого 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА, который состоится в четверг, 25 апреля. Встреча начнётся в 20.30 по московскому времени.

«Потери ЦСКА — самый главный фактор, который может повлиять на матч со «Спартаком». Поэтому фаворитом в дерби является «Спартак», учитывая проблемы армейцев. Но это дерби непримиримых соперников, поэтому, несмотря на положение в турнирной таблице и на эмоциональный фон, жду яркой и зрелищной игры.

Как может быть недооценка со стороны игроков «Спартака» на матч с ЦСКА? «Спартак» практически провалил полсезона, и я не уверен, что из-за одного выигранного матча можно взлететь на небо и получить звёздную болезнь. При новом тренере каждому игроку есть что доказывать», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА находится на шестой строчке. Подопечные Владимира Федотова заработали 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 50 очков.