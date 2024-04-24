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Карсаков: «Спартак» сейчас не показывает что-то выдающееся — игроки ЦСКА будут сражаться

Карсаков: «Спартак» сейчас не показывает что-то выдающееся — игроки ЦСКА будут сражаться
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от предстоящего перенесённого матча 21-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком», который состоится завтра, 25 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, ЦСКА с потерями будет тяжело в матче со «Спартаком», но это дерби стоит особняком и является отдельным матчем, на который даже не надо настраиваться. Я думаю, что ребята, которые выйдут за ЦСКА, будут сражаться. Нельзя сказать, что «Спартак» сейчас показывает что-то выдающееся, поэтому фаворита в этом матче сложно выделить. Наверное, много будет зависеть от удачи и от реализации моментов», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА находится на шестой строчке. Подопечные Владимира Федотова заработали 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 50 очков.

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